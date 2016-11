Ønsker at ansøgningen bliver behandlet med forståelse og velvilje

Vestnordisk Råds tale til Nordisk Råds session 2016





Kári Páll Højgaard

1.viceformand





Præsident, kære nordiske venner!

I morgen den 4. november, træder COP21-aftalen i kraft. Der er dog en del lande, der mangler at ratificere aftalen, da 92 ud af de 197 lande har ratificeret den. For at understrege vigtigheden af aftalen, tillader jeg mig her at citere Ban-Ki-Moon, FNs nu snart forhenværende generalsekretær, som under Arctic Circle konferencen i Reykjavik udtalte følgende. Citat; ”Der er der ingen plan B for vi har ingen planet B. Målene for bæredygtig udvikling i klimaftalen er for folket, for kloden, fred og velstand.” Citat slut





Et af verdensmålene for bæredygtig udvikling frem mod året 2030 er nr. 14, som handler om livet i havet. Målet opnås blandt andet gennem bæredygtig forvaltning og beskyttelse af havene og de kystnære økosystemer.





Derfor er vi bekymrede for den menneskeskabte forurening fra plastik. Det er ikke kun det affald vi kan se med det blotte øje, der bekymrer os. Det er især det såkaldte mikroplast, der bliver ledt ud i havene med regn- og spildevand fra land, som er en trussel mod det marine økosystem. Der er fare for, at mikroplasten kan forurene fisken, skaldyrene, sælerne og hvalerne. Det sker på samme tid som vi markedsfører Nordatlanten som et af verdens reneste havområder, og det skulle det gerne blive ved med at være for kommende generationer.





Vestnordisk Råd vedtog en udtalelse i august, hvor vi opfordrer vores regeringer i Færøerne, Grønland og Island, at iværksætte undersøgelser af mikroplastindholdet i havets levende ressourcer og udbredelsen af plastikforurening i det nordatlantiske havområde. De opfordres også til at igangsætte et samarbejde, om at reducere brugen af plastik og mikroplastik i produkter samt at indføre en strategi, der over tid fører til totalforbud af mikroplast i det omfang, det kan lade sig gøre.





Kære nordiske venner!

Lagtinget på Færøerne har enstemmigt vedtaget, at vi skal ansøge Nordisk Råd om fuldgyldigt medlemskab. Engang talte man om Nordens tre svaner, der senere blev til 5. Virkeligheden i dag er, at vi nu er 8 svaner, hvoraf tre er stækkede.





Vores ønske og forventning er, at ansøgningen bliver behandlet med forståelse og velvilje og at vi denne gang opnår et positivt resultat.





Her til sidst vil jeg på Vestnordisk Råds vegne takke Nordisk Råd for at støtte og deltage i konferencen ”Bæredygtig regional udvikling i det arktiske Norden” i sommer. Vi glæder os til at drøfte konklusionerne af konferencen med Nordisk Råds præsidie.





TAK FOR ORDET!





Kári P. Højgaard, lagtingsmedlem