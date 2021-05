Oplev Færøerne set med kunstnernes øjne - Nyt kunstkort fra SMK

For nylig lancerede vi på SMK det nye digitale danmarkskort Kunstens Danmarkskort .



Kortet gør det muligt at gå på opdagelse i flere tusinde af SMK’s kunstværker med motiver fra byer og landskaber i Danmark, Grønland og Færøerne. På den måde kan man komme på en online kunstrejse hjemmefra sin stue og opleve det danske land set med kunsternes øjne.

Jeg forestiller mig, at det måske kunne være en interessant lille kulturhistorie for jer og jeres læsere.

I løbet af otte uger sætter vi nemlig fokus på otte forskellige områder – og i næste uge zoomer vi ind på Grønland og Færøerne.

Det foregår i Facebookgruppen Kunstens Danmarkskort . Fra mandag 10. maj og den følgende uge deler vi lokale kunstværker og gode kunsthistorier fra Grønland og Færøerne.

Jeg har vedhæftet et par smukke værker fra Færøerne, som I er meget velkommen til at bruge. I er selvfølgelig også velkomne til at gå på opdagelse og finde andre værker på kortet.



Kunstens Danmarkskort er lavet ved hjælp af kunstig intelligens, som har placeret kunstværkerne på kortet ud fra titler og beskrivelser. En smart teknologi – men ikke ufejlbar. Som en del af projektet opfordrer vi derfor alle lokalkendte til at hjælpe museet med at opdatere kortet. Kender man til det nøjagtige gadehjørne eller det præcise sted i skoven, hvor et motiv stammer fra, kan man foreslå en ny placering på kortet. SMK gennemgår alle henvendelser og opdaterer kortet løbende.





I kan læse mere om projektet i vores pressemeddelelse her: https://www.smk.dk/article/nyt-digitalt-danmarkskort-fra-smk-goer-det-muligt-at-se-landet-med-kunstnernes-oejne/