Venstre ser frem til forhandlinger om en 10-årsplan for psykiatrien, siger Jane Heitmann (V), der blandt andet er optaget af at sikre hjælp til pårørende. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Ordførere er klar til store investeringer i psykiatrien

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til en plan for psykiatrien er spot on, siger ordførere, men hvad der kan realiseres og hvor hurtigt afhænger af de politiske forhandlinger. Regeringen vil komme med et udspil på baggrund af det faglige oplæg, oplyser Sundhedsministeriet.

Signe Løntoft

Sundhedsredaktør