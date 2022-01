Vi mangler at drøfte, hvordan vi forholder os til, at vi hvert år bruger ufattelige summer på behandlinger, der forlænger livet til en ofte uværdig sidste tid, hvor patienter dør, skriver Morten Ziebell. Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix

Overlæge: Hvorfor må man ikke dø mere?

I Danmark må vi for alt i verden ikke dø, og da slet ikke af corona – heller ikke, hvis man for længst er mæt af dage. Men vi bliver nødt til snart at acceptere, at vi alle skal dø, og at det ikke altid er hospitalsvæsnets skyld, når de pårørende skal tage afsked med sine kære, skriver overlæge Morten Ziebell.

KRONIK:

Morten Ziebell

Ledende overlæge, Afdeling for Hjerne- og nervekirurgi, Rigshospitalet

