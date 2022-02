Hvis du er døende, og vi ikke har mere at gøre, så vil jeg håbe, jeg kan forklare dig situationen, så du ikke ønsker flere behandlinger, skriver klinikchef på Rigshospitalet, Morten Ziebell.

Overlæge Morten Ziebell efter kritik: Vi skal turde tale om udsigtsløs behandling

Læger har et kæmpe ansvar for at kunne magte samtalen om døden. Vi har desværre meget sjældent tiden til det, fordi vi ikke bliver målt på værdien, skriver Morten Ziebell i en replik til Mette Fugl, der har kritiseret hans budskab.

DEBAT:

Morten Ziebell

Klinikchef, Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet

