2021 blev året, hvor corona gik fra – rent politisk set – at være en entydig fordel for Mette Frederiksen til at blive hendes ulempe. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

På to år har Mette Frederiksen været ligeså meget på TV, som Fogh var på 10

Pia Olsen Dyhrs stille genrejsning af SF, De Radikales problemer med #MeToo, og hvordan Enhedslisten undgik den identitetspolitiske fælde. Det er temaerne i denne uges podcast, som ser på året, der gik, for regeringen og dens parlamentariske grundlag.

