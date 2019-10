Pætur Mikal Holm vart ph.d. á SDU

Týsdagin 21. oktober vardi Pætur Mikal Holm fysioterapeutur og MSc. ph.d.-ritgerð sína í fysioterapi á Slagelse Sygehus.





Ritgerðin kallast: "Muscle function, physical function and strength training in patients with knee osteoarthritis".





Pætur hevur verið í starvi sum ph.d. lesandi fysioterepeutur á Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi, Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse og innskrivaður sum ph.d. lesandi á Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense (2016-2019). Søren Thorgaard Skou, professari, hevur verið høvuðsvegleiðari.





Í metingarnevndini vóru:

Britt Elin Øiestad, lektari, Institut for fysioterapi, Oslo Metropolitan University



Ph.d. verkætlanin hevur fevnt um kanningar av leiklutinum hjá vøddum og fysisku funktiónini hjá fólki vid slitgikt í knænum. Tann stóra verkætlanin hesi trý aríni hevur verið ein ”randomized controlled trial (RCT)”, sum hevur kannað, hvussu ítøkilig styrkivenjing av lærvøddunum kann nýtast í endurvenjingini av fólki vid slitgikt í knænum.





Ph.d. ritgerðin fevnir um tríggjar greinar og væntandi koma eini 3-4 greinar afturat frá hesi verkætlan komandi mánaðirnar.





Á myndini frá vinstru: Søren Thorgaard Skou, vegleiðari, Pætur Mikal Holm, Inger Mechlenburg Brit-Elin Øiestad og Lise Hestbæk, metingarnevndarlimir





Inger Mechlenburg, professari og dr.med., Institut for Klinisk Medicin, Aarhus UniversitetLise Hestbæk, lektari á Institut for Idræt og Biomekanisk, Syddansk Universitet, forkvinna