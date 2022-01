I Venstre betragter man Papes udtalelser med en vis irritation, og man konstaterer, at han reelt har taget beslutningen om melde sig på banen som statsministerkandidat, men bare holder gryden i kog, indtil det er opportunt at gøre det helt officielt. Det kunne være umiddelbart efter et valg bliver udskrevet. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Papes vej ud af Venstres skygge kan spærre ham inde i udlændingepolitikkens fængsel

Søren Pape Poulsen vil lade de andre borgerlige partier afgøre, om han skal være borgerlig statsministerkandidat frem mod næste valg. Nu kan han næsten ikke undgå at blive part i en kommende krig mellem DF og NB om de udlændingepolitiske vælgere. Intet tyder dog på, at det vil give en borgerlig sejr ved næste valg.

Foto: I Venstre betragter man Papes udtalelser med en vis irritation, og man konstaterer, at han reelt har taget beslutningen om melde sig på banen som statsministerkandidat, men bare holder gryden i kog, indtil det er opportunt at gøre det helt officielt. Det kunne være umiddelbart efter et valg bliver udskrevet. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Papes vej ud af Venstres skygge kan spærre ham inde i udlændingepolitikkens fængsel - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

ANALYSE:

Esben Schjørring

Politisk redaktør