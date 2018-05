Paradigmeskift på vej i kunstverdenen

Dan Klein --- 19.05.2018 - 09:54

Udstillinger i Vejle, Kolding, Århus, Mors, Ærø, Ringkøbing mm Koncert med Miriam Mandipira på Galleriet





Pressemeddelelse:





Jeg oplever at en bedstemor får sig en snak med sit barnebarn om hvad det er at være hjemløse, uden at det bliver dystert og tungt. På den måde møder skulpturerne folk på en ny måde. Viborg Handel om Hjemløseudstillingen





1. Byerne vil have social kunst – det fremmer erhvervslivet!

2. 4. juni - Hjemløse i Kolding

3. 6. juni - Smag på Syrien i Århus: Info

4. 7. juni - Skitser til Homo Sapiens i Viborg

5. 13. juni - Teaterstykket Abrahams Børn på kvindemuseet i Århus

6. 20 Juni - Kjeld Holm – Abrahams Børn i Århus

7. 28. juni - Koncert med Miriam Mandipira på Galleri Galschiøt

8. Aktuelle og kommende udstillinger (nederst)

9. Støbekurser på galleriet (nederst)

Kære Infoliste

Der er et skifte på vej i den danske og internationale kunstscene. I kulturelle og politiske kredse er man begyndt at debattere kunstens rolle i samfundet og samfundsdebatten og de sidste par år er vi begyndt at få stadig flere henvendelser fra byer og erhvervslivs-organisationer der vil udstille kunst med socialt fokus i byens rum.





De er trætte af at udstille kunst uden kant og holdning. I stedet vil de bruge kunsten til at sætter fokus på aktuelle problematikker i samfundet. Samtidig gør de selv en indsats for at understøtte og etablere en dialog med borgerne for at sikre at emnerne bliver diskuteret på en ordentlig måde.





Det nye er at det sociale og kommercielle fokus ser ud til at gå hånd i hånd - her er et par eksempler fra vores egne udstillinger:





Vardes religionsdebat:

Da Varde kunstforening forige år udstillede Fundamentalism-skulpturen midt på Varde torv viste det sig hurtigt at skulpturen og den stort anlagte religions-debat der fulgte med, også var en turistmagnet. Det er ellers en af Galschiøts mest kontroversielle værker der bl.a. fremstiller de mørkeste citater fra koranen og biblen. Men folk valfartede til fra oplandet og udlandet for at se udstillingen og pludselig kunne både kommune og erhvervsliv melde ud at det kulturelle dialogprojekt faktisk havde en positiv økonomisk ”slagside” for byen.





Erhvervsorganisationen ProVarde om udstillingen

Jeg har ikke tal på det, men det har ret sikkert betydet noget for omsætningen. I hvert fald har det brandet vores by og mange turister har måske oplevet Varde for første gang.(…)





Der er ofte en del mennesker i weekenderne, men nu var der også mange på hverdage. Og ikke kun fra Varde. Mange besøgte byen for at se skulpturen, nogle kom i busser og de blev ret lang tid på torvet, fordi skulpturen lægger op til fordybelse og dialog.

Viborgs hjemløse:

Sidste år udstillede Viborg Handel Galschiøts hjemløseskulpturer midt i byens gågader i to måneder. Udstillingen var en social reminder, men den trak samtidig turister til fra ind og udland. Viborg Handel inviterede hjemløse-organisationer og hjemløse til at deltage ved udstillingens åbning for at sætte fokus på de udfordringer vi står overfor og hvad der bør gøres (det var dog lidt af en udfordring, for de hjemløse selv var ikke meget for rampelyset og deltog ikke).





Viborg Handel om hjemløseudstillingen

De forretningsdrivende var ovenud begejstrede for udstillingen. De kan se at folk bruger tid på udstillingen i stedet for bare at gå forbi. Skulpturerne er med til at få folk til at bruge længere tid i byen og vi kan markedsføre Viborg som en by man skal sætte en hel dag af til at besøge.

Den 7. juni i år præsenterer Viborg Handel Galschiøts helt nye skulpturgruppe ’Skitser til Homo Sapiens’. Det er en serie af menneskelignende skulpturer der er Inspireret af Mosebogens skabelsesberetning hvor mennesket skabes af ler. Uanset hvor forskellige vi ser ud og hvorfra i verden vi kommer, er vi alle skabt ud fra den samme "lerklump" og det forpligter.





Kolding:

Den 4. juni i år åbner Kolding by så for en udstilling med Galschiøts hjemløse skulturer der kan ses i byens gågader sommeren over. Kolding By har allerede været i kontakt byens socialforvaltning der ligeledes vil bruge udstillingen til at sætte fokus på den udsatte gruppe.

Kunst er, og skal være, mere end en overskudsgivende business case, for kunst og kultur er et sprog der har en langt mere grundlæggende rolle som en dannende faktor og som en kommunikationsform, der kan sætte spørgsmål ved, og problematisere, samfundsudviklingen.





I alt for mange år er billedkunst med en klar samfundskritisk holdning blevet holdt ude af det gode selskab. Det er ikke bare et tab for kunsten men også for den offentlige debat.





Vi håber at de nye trends vil medføre en renæsance for kunstnere og kunst med noget (socialt og politisk) på hjertet.

Mange gode hilsner

Cand. Soc. Kunstfilosof Lasse Markus og Galleri Galschiøts gæve gallerister.