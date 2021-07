\"Det vil vi ikke hjælpe ham med,\" siger Eva Kjær Hansen (V) om Kaare Dybvads (S) ønske om at bygge flere almene boliger.

Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Partier punkterer Dybvads drøm om flere almene boliger

Et centralt forslag i regeringens kamp for et mere sammenhængende Danmark kan ikke lade sig gøre. Indenrigs- og boligministeren har ingen kommentarer.

