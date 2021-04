Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Partilederdebat Klimaplan for landbruget og syriske flygtninge blandt de næste måneders stridspunkter

Regeringen er mere enig med oppositionen end med to af sine egne støttepartier i et par af de spørgsmål, der kommer til at dominere dagsordenen frem mod sommer.

Det stod klart, efter tirsdagen partilederdebat i folketingssalen, der endnu ikke har fundet en helt vellykket form.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Partilederdebat: Klimaplan for landbruget og syriske flygtninge blandt de næste måneders stridspunkter - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Analyse...