”I Enhedslisten har vi en regel mod dobbeltmandater. Det sagde jeg også åbent under kommunalvalgkampen, at hvis jeg blev valgt til Folketinget igen, ville jeg overlade pladsen til min suppleant,\" siger Pelle Dragsted til Altinget Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Pelle Dragsted vil i Folketinget igen

Enhedslistens mangeårige chefstrateg gør klar til et landspolitisk comeback. ”Jeg vil gerne fortsætte partiets linje med både at være ideologisk forankret og pragmatisk,” siger Dragsted. Samtidig gør han sig til talsmand for at bløde Enhedslistens intense EU-modstand op.

Esben Schjørring

Politisk redaktør