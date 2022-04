Debatten om retfærdighed i pensionssystemet må forventes at blusse op på ny, når Pensionsskommissionen afrapporterer efter påskeferien. Her ses Mette Frederiksen lancere forslaget om den såkaldte Arne-pension. Foto: Ritzau Scanpix

Pensionskommissionen er på trapperne – og derfor ender anbefalingerne ikke i skraldespanden

I ugerne efter påske ventes Pensionskommissionen at komme med sine anbefalinger om, hvad der skal ske med folkepensionsalderen efter 2040, hvor den runder 70 år. På trods af en ny og milliarddyr forsvarsaftale forventes kommissionens økonomiske spillerum at være det samme som før, og anbefalingerne kan få vidtrækkende betydning både politisk og for arbejdsmarkedets parter.

