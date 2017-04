Pia Kjærsgaards angreb på veganske forældre er vildledende og underlødigt

Dan Klein --- 05.04.2017 - 09:45

Tidligere formand for Dansk Folkeparti og nuværende formand for Folketinget, Pia Kjærsgaard, angriber forældre, som lever udelukkende af planter. Det sker i et blogindlæg på Berlingskes hjemmeside, som også er lagt på hendes Facebook-profil, under overskriften: ”Skal Sundhedsstyrelsen vejlede i vanvid?”





PRESSEMEDDELELSE:





I Dansk Vegetarisk Forening er man forbløffede over indlægget. ”Påstandene er både udokumenterede og vildledende, og angrebet på titusindvis af medborgere er decideret underlødigt. Den slags burde Folketingets formand holde sig for god til”, udtaler Dansk Vegetarisk Forenings generalsekretær, Rune-Christoffer Dragsdahl.





”Pia Kjærsgaard henviser til, at vi skal lytte til 'anerkendt videnskab', men hun ignorerer, at der intet videnskabeligt belæg er for hendes påstande. Den nordamerikanske diætistforening, Academy of Nutrition and Dietetics, gentog så sent som i december 2016 deres vurdering, at veltilrettelagt vegetarisk kost, herunder også vegansk kost, er passende for alle livsstadier”, påpeger Rune-Christoffer Dragsdahl.





Dansk Vegetarisk Forening vil gerne påpege en række faktuelle fejl i Pia Kjærsgaards indlæg:





• Pia Kjærsgaard skriver, at det er 'en gruppe veganerforældre', som ønsker, at myndighederne vejleder konstruktivt. Det er ukorrekt. Det er Dansk Vegetarisk Forening, som har taget initiativ til en underskriftsindsamling - på vegne af titusindvis af forældre, som udelukkende eller næsten udelukkende lever af planteføde.





• Pia Kjærsgaard påstår, at 'helt små børn har brug for animalske produkter, i det selve modermælken jo også er animalsk'. Det er ukorrekt. Små børn har brug for modermælk, og veganske mødre ammer naturligvis, ligesom alle andre forældre, så vidt muligt deres børn. Har moderen ikke mulighed for at amme, anbefaler Dansk Vegetarisk Forening og myndighederne, at barnet får en godkendt modermælkserstatning (plantebaseret eller animalsk). Desuden skal barnet have tilskud af B12-vitamin.





• Pia Kjærsgaard skriver, at 'små børn senere har brug for en alsidig og proteinrig kost, som sikrer en normal vækst'. Fakta er, at en varieret plantebaseret (vegetarisk/vegansk) kost både er alsidig og indeholder rigeligt med proteiner.





• Pia Kjærsgaard påstår, at 'kød- og mælkeprodukter tilfører kroppen D-vitaminer og er desuden nødvendig for optagelsen af kalcium'. Det er en myte og fuldstændig udokumenteret, at kød- og mælkeprodukter er nødvendigt for optagelsen af kalcium. Derudover er kød en ringe kilde til D-vitamin sammenlignet med solen, og mange voksne danskere anbefales, uanset hvad de spiser, at tage tilskud af D-vitamin i vinterhalvåret.





Dansk Vegetarisk Forening gør opmærksom på, at man skal tage tilskud af B12-vitamin, hvis man lever vegansk. Derudover henviser foreningen til en grundig vejledningspjece, som foreningen udgav i januar 2016 – udarbejdet af en klinisk diætist med speciale i vegetarisk og vegansk ernæring. Pjecen følger myndighedernes retningslinjer for småbørnsernæring og er blevet rost for sit faglige niveau.





Kilder:

Vurdering fra Academy of Nutrition and Dietetics:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27886704





Dansk Vegetarisk Forenings vejledningsmateriale: http://vegetarforening.dk/sites/default/files/Babyfolder_05.pdf





Underskriftsindsamling:

https://www.skrivunder.net/plantemad