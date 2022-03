SF-formand Pia Olsen Dyhr: \"Måske er landingsbanen på et tidspunkt, at Ukraine bliver neutralt ligesom Sverige og Finland. Men lige nu kan vi ikke efterlade Ukraine, det vil være at svigte dem.\" Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Pia Olsen Dyhr: Et neutralt Ukraine kan måske blive landingsbanen

Det er ikke kun de ydre omstændigheder, der har ændret sig, det samme gælder SF, siger Pia Olsen Dyhr, efter hendes parti er gået med til langt højere forsvarsudgifter. Hun ser et neutralt Ukraine som en mulig udgang på længere sigt.

Erik Holstein

Journalist og politisk kommentator