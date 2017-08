P.O. HANSEN

Dan Klein --- 30.08.2017 - 08:00

P.O. Hansen, en af de store skildrere af Færøerne, fylder 90 år den 17. oktober og udstiller i den forbindelse i Nordatlantisk Hus.





Torsdag den 7. september kl. 16 inviterer Nordatlantisk Hus til åbning og reception i anledning af vores kommende udstilling med kunstneren P.O. Hansen, der deltager i åbningen.





P.O. Hansens motiver kredser om det færøske landskab. Udstillingen i Nordatlantisk Hus markerer kunstnerens 90-års fødselsdag og hans livslange forhold til øerne i nordatlanten.





Sin fynske baggrund til trods er P.O. Hansens motiver tæt knyttet til det færøske, storslåede, dramatiske landskab, som han blev betaget af allerede i 60´erne, da han nærmest ved en tilfældighed kom til øerne.





Det er her, han føler sig et med naturen, sanser fjeldenes mystiske tale, farver og fortællinger, og her han bliver inspireret til sine vær­ker, som gennem mange år har fået liv i hans atelier i Aasum øst for Odense.