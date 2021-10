Der var protester uden for den polske forfatningsdomstol, da den kontroversielle dom blev afsagt. Foto: Jacek Marczewski/Reuters/Ritzau Scanpix

Polens kollisionskurs med EU er endt i frontalt sammenstød efter kontroversiel dom

Den polske forfatningsdomstol har torsdag dømt mod et grundlæggende princip i EU-samarbejdet, nemlig at EU-retten har forrang for national ret. Det er en dramatisk krigserklæring.

ANALYSE

Rikke Albrechtsen

EU-redaktør