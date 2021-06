Foto: Niclas Jensen.

Politiet gennemgår teledatasager

Et teleselskab har udleveret forkerte teledata til Færøernes Politi i tre verserende straffesager. Det vurderes ikke at have afgørende betydning for sagerne, men ældre sager bliver for en sikkerheds skyld gennemgået.



Tíðindi:

I en verserende straffesag har et teleselskab ved en fejl udleveret andre teleoplysninger end de oplysninger, som Færøernes Politi bad om af få udleveret. I stedet for at få udleveret teleoplysninger om, hvor den mistænktes telefon har været, har teleselskabet udleveret oplysninger om, hvor de personer, der har kontaktet den mistænkte, har opholdt sig.



Det er Færøernes Politis vurdering, at det ikke har afgørende betydning for straffesagen, og politiet har i dag orienteret Retten på Færøerne samt forsvarerne i sagen om fejlen.



Der er yderligere to verserende sager ved Retten på Færøerne, hvori der indgår teledata. Heller ikke i disse sager vurderes fejlen at have afgørende betydning.



»Vi vil selvfølgelig gerne være helt sikre på, at samme fejlagtige leverance ikke har haft betydning i andre sager. Derfor er vi for en sikkerheds skyld gået i gang med at gennemgå op mod 50 afsluttede sager. Hvornår vi er færdige med det arbejde, kan vi endnu ikke oplyse,« siger politidirektør Michael Boolsen.