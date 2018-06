Politiið í Føroyum flytir leiðarar innanhýsis

Dan Klein --- 20.06.2018 - 07:05

Politiið í Føroyum fremur, við virknaði frá 1. september í ár, eina innanhýsis leiðaraflyting, sum fer at fevna um allar politikommisserarnar, virkandi politikommisserar og teir politistar, sum eru í ferð við at taka leiðaraútbúgving.





Flytingarnar hava støði í langtíðarætlanini hjá føroyska politinum, sum støðugt miðar eftir, at føroyska politiið altíð skal vera eitt væl skikkað og professionelt politi, som tænir tí einstaka føroyinginum og føroyska samfelagnum á besta hátt. Harumframt er málið, altíð at hava ein starvsfólkahóp, sum ger tað møguligt at manna størvini á øllum leiðslustigum í føroyska politinum.





Leiðaraflytingarnar eru soleiðis ein natúrligur partur í menningini av stovninum, teimum einstøku leiðarunum hvør sær, eins og øllum starvsfólkahópinum. Hettar fyri at tryggja stovninum røttu førleikarnar á røttum stað í politiøkinum.





Samstarvsfelagararnir hjá politinum koma tí til at síggja nýggj andlit, men eins dugnaligar leiðarar, taka sær av leiðsluuppgávunum hjá politinum framyvir.





Vinarliga





Steen Nørskov,

chefpolitiinspektørur