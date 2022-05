Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Politisk redaktør: Tragedien banker på for Claus Hjort

Fredag, 13. maj, stod det klart, at regeringen bakker op om rigsadvokatens anbefaling: at Claus Hjort Frederiksen bør tiltales for at lække statshemmeligheder. Nu følger en politisk debat om blandt andet, hvor meget de 179 folketingsmedlemmer bør vide om sagen. Altingets politiske redaktør guider i dagens Ajour.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix



ALTINGET: Politisk redaktør: Tragedien banker på for Claus Hjort - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Caroline Tranberg

Podcastredaktør

Gæst: Esben Schjørring, politisk redaktør på Altinget

Vært: Caroline Tranberg

Lyt til podcasten i afspilleren øverst i artiklen.

LÆS OGSÅ

En dag vil vi spørge os selv, hvornår sagen om Claus Hjort Frederiksen kom ud af kontrol