Foto: Celina Dahl / Ritzau Scanpix

Portræt af FE-chef: Fra Euroman til fængselscelle

Lars Findsen har været chef for nationens to efterretningstjenester og siddet i regeringens sikkerhedsudvalg i knap 20 år samt været portrætteret i Euroman. Nu er han varetægtsfængslet og sigtet for at have lækket statshemmeligheder. Altinget tegner et portræt.

Andreas Krog

Redaktør