Postarar á heimasíðuni

Dan Klein --- 02.11.2016 - 09:15

Sum nakað nýtt eru sokallaðir “postarar” nú at finna á heimasíðu okkara. Hetta eru postarar, sum starvsfólk á Havstovuni hava gjørt til serlig høvi. Tá trýst verður á myndina av einum postara, kemur ein størri mynd fram, so til ber at lesa allan tekstin.