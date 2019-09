Postkortið 150 ár

Í ár verður postkortið 150 ár. Tað fyrsta postkortið varð sent úr Eysturríki til Ungarn tann 1. oktober 1869, og síðan hava fólk í øllum heiminum sent postkort til familju og vinfólk.



Dagurin verður hátíðarhildin kring allan heim – eisini á Posta, har vit bjóða tær at senda eitt vakurt postkort til ein av tínum kæru. Vit seta tekstin í og postkortið verður stemplað tann 01.10.2019.



Tað er lætt at bíleggja - legg vøruna í kurvina og fylg vegleiðingini. Minst til at seta navnið á móttakaranum í viðmerkingarteigin. Um onki navn stendur har, verður postkortið sent til tín egna bústað.





Teksturin niðanfyri verður settur í og vit senda síðan postkortið fyri teg. Øll, sum bíleggja eru við í lutakastinum um eitt vakurt føroyskt seyðaskinn.





Tekstur:





Góði vinur,



Eg sendi tær hesa heilsan í sambandi við at postkortið verður 150 ár tann 1. oktober 2019.



Bestu ynskir



”Títt navn”





Hetta tilboðið er bert galdandi til og við 2. oktober 2019.





Her kanst tú lesa meira um søguna hjá postkortinum: https://150yearsofpostcards.com/history