Præsenterede fredag fire militære bidrag

Statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen, holdt pressemøde, fredag, som gik ud på at øge dansk bidrag til den internationale kolation, Nato´s beredskabsstyrker, bidrag til amerikansk hangarskibsgruppe, og styrke dansk indsats i Afrika.





Her vil de præsentere fire militære bidrag:





Øget dansk bidrag til den internationale koalition til bekæmpelsen af ISIL





Øget dansk bidrag til NATO’s beredskabsstyrker





Dansk bidrag til amerikansk hangarsskibsgruppe





Styrket dansk indsats i Sahel-regionen i Afrika





***



Statsminister Mette Frederiksen udtaler:

”Regeringen præsenterer sit bud på et stærkt sikkerhedspolitisk engagement. Danmark er et land som aktivt tager ansvar ude i verden. Og vi gør det inden for rammerne af NATO og FN og sammen med USA samt Frankrig, som er en af vores vigtigste sikkerhedspolitiske samarbejdspartnere i Europa.





I dag sætter vi konkret handling bag vores ord. Udspillet vil give et godt billede på den aktivistiske profil, der vil kendetegne den nye regerings udenrigs- og sikkerhedspolitik, ” forlød budskabet på pressemødet i fredags.