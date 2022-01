Præsident Macron maler sin valgkamp blå med stjerner på

Frankrigs leder vil udnytte landets EU-formandskab i første halvår 2022 i sit forsøg på at blive genvalgt. Emmanuel Macron har store ambitioner for blandt andet europæisk forsvar, grøn omstilling, industripolitik og mindsteløn. Danmark skal ”kende sin besøgelsestid” for at få indflydelse, siger den danske ambassadør i Paris.

Eiffeltårnet og mange andre nationale monumenter i Frankrig blev nytårsaften oplyst med EU's stjernekrans på blå baggrund.

Thomas Lauritzen

Europa-analytiker