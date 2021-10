Rasmus Prehn er inden for en måneds tid klar med et forslag til om nyt lovgrundlag for et fortsat forbud mod minkavl i Danmark. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Freelance/Ritzau Scanpix

Prehns lovforslag om nyt forbud mod minkavl vil blive fremsat til november

I første halvdel af november vil fødevareminister Rasmus Prehn foreslå et nyt lovgrundlag, der gør minkavl forbudt i Danmark i 2022.

Christoffer Lund-Hansen

Erhvervsredaktør