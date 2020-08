Pressemøde om Ny ret til tidlig pension

Statsminister Mette Frederiksen, finansminister Nicolai Wammen, skatteminister Morten Bødskov og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard holder pressemøde tirsdag den 18. august kl. 13.00 på Danish Crown, Østbirkvej 2 i Horsens.

På pressemødet vil de præsentere regeringens udspil: Ny ret til tidlig pension – værdig tilbagetrækning for alle.



***

Bemærk:

- For at begrænse antallet af personer ved pressemødet pga. COVID-19 opfordrer Statsministeriet til, at medierne begrænser antallet af journalister og teknikere til stede.

- Pressen har adgang på Danish Crown fra kl. 11.30. Gyldigt pressekort skal bæres synligt.

- Der vil blive afholdt en teknisk briefing for journalister kl. 15.00.

- På grund af risiko for smittespredning med COVID-19 skal deltagende føle sig raske og må ikke have en kropstemperatur højere end 37,3 grader. Deltagendes kropstemperatur vil blive målt i panden ved ankomst på Danish Crown.

- På grund af risiko for smittespredning af afrikansk svinepest skal deltagere i pressemødet skrive under på en tro og love erklæring om, at de ikke har været i udlandet senest 48 timer før pressemødet.