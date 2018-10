Radarin er ætlaður tyrlunum í bjargingarátøkum

Dan Klein --- 16.10.2018 - 08:45

Radarin hjá Atlantic Airways, sum var umrøddur í Degi og Viku fríggjakvøldið, er fyrst og fremst ætlaður at økja tryggleikan, tá tyrlurnar verða kallaðar út til bjargingarátøk í illveðri. Tí eigur hvørki rutuflúgvingin hjá flogførum ella tyrlum at knýtast upp í hetta málið

Rættleiðing frá Atlantic Airways, mánadagur 15. oktober 2018:

Atlantic Airways hevur keypt ein radara, sum skal økja um trygdina, tá tyrlurnar verða kallaðar út til bjargingarátøk í ringum veðri. Hesin radarin var umrøddur í einum innslagi í Degi og Viku fríggjakvøldið 12. oktober kl. 19.00, men innslagið hevur tíverri elvt til nakrar misskiljingar, sum Atlantic Airways við hesum loyvir sær at rætta.

Innslagið tekur støði í einari frágreiðing frá veðurmenningarbólkinum, har radarin verður umrøddur. Tíverri kemur ikki greitt fram í innslagnum, at radarin er ætlaður at økja um trygdina, tá ið tyrlurnar skulu út í bjargingarørindum. Innslagið gevur ístaðin ta fatan, at tørvur er á radaranum til rutu-flúgvingina hjá bæði flogførum og tyrlum. Hetta er skeivt, tí øll rutuflúgving bæði við tyrlum og flogførum verður avlýst, tá ivaveður er.