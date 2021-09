\"Jeg kan godt forstå og er enig i, at man måtte begrænse tilstrømningen af udlændinge, da man i løbet af 1990erne kunne se, hvor mange der var kommet,” siger Andreas Steenberg.”Samtidig vil jeg gerne holde fast, i at danske statsborgeres ret til at bo her sammen med deres ægtefælle er blevet uretfærdigt ofret i den udlændingepolitik, der er blevet gennemført siden 2002.” Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Radikales politiske ordfører: Ja, vores udlændingepolitik har været naiv

I ny bog indrømmer De Radikales politiske ordfører, at partiet har haft en forkert udlændingepolitik og har forsøgt at lægge låg på en afgørende samfundsdebat. Altinget har talt med Andreas Steenberg om, hvorfor De Radikale går ind for mure og hegn om Europa, og hvordan det hele hænger sammen med, at danske statsborgere lettere skal kunne få deres udenlandske ægtefælle til Danmark.

