Ráðstevna “Gransking í Føroyum 2017”

Dan Klein --- 10.11.2017 - 09:30

Nær: 16. novembur 2017, kl 8:30 - 18

Hvar: Klingruni í Norðurlandahúsinum

Hvør kann luttaka: Øll

Skrá sæst á http://frodskaparfelag.fo

Melda til hjá: winny@setur.fo





Hósdagin komandi verður forvitnislig ráðstevna í Norðurlandahúsinum. Tá koma granskarar í Føroyum at hava framløgur um nøkur av teimum evnum, sum tey granska í. Umframt granskarar av Fróðskaparsetri Føroya, Fiskaaling, Havstovuni, Landssjúkrahúsinum og fleiri øðrum føroyskum stovnum, koma Lise Lotte Hansen, lektari á biomedisinsku deildini á Aarhus universiteti, og Reid Hole, prorektari fyri gransking og menning á Nord universitet í Noregi, at hava framløgur. Eisini fáa vit vitjan av okkara systurfelag í Modena í Italia, Accademia Lo Scoltenna, sum fær góðan og málsligan stuðul frá orðabókarrithøvundinum og Føroyavininum Gianfranco Contri.





Umframt at kunna um nakað av tí, sum rørir seg innan gransking, er endamálið við ráðstevnuni at slóða fyri framtíðar samstarvi, har sum tað er gagnligt fyri granskingarúrtøkuna. Vit vóna, at ráðstevnan er við at styrkja gransking sum starv og stuðlar uppundir, at gansking verður sæð sum eitt týðandi og virðismikið íkast til samfelagskervið og menningina av tí.





Ráðstevnan er ókeypis og er ætlað granskarum, men eisini lesandi og tey, sum hava áhuga fyri gransking, kunnu luttaka.





Framløgurnar verða bæði sum stuttar munnligar framløgur og sum postarar. Av tí at stutt tíð er sett av til hvørja einstaka framløgu, eru tær mest at rokna sum brellbitar. Nøkur dømi eru:





• Smá pláss, stórir dreymar. Hvat hava Føroyar og Oki-oyggjarnar í felag?

• Kortlegging av sildaarvamassanum og menning av arvafrøðiligum stovnsumsitingaramboð.

• Heildarmynd av bakteriusamfeløgum við sekvensering. Tøknin, úrslit og møguleikar.

• Aling á harðbalnum økjum. Mátingar sum lýsa aliøkini og hvussu aliútgerðin og fiskurin uppføra seg.

• PISA, landsroyndir og aðrar kanningar sum eftirmetingartól av námsætlanum.

Dagurin endar við smakkiroyndum av føroyskari framleiðslu innan mat og drekka, har vit fáa vitjan av Leif Sørensen og umboðum fyri bryggjaríini í Føroyum.





Tað er Føroya Fróðskaparfelag, sum skipar fyri ráðstevnuni um Gransking í Føroyum 2017.

Sí skrá og annað á http://frodskaparfelag.fo





Maria Dam, nevndarforkvinna Føroya Fróðskaparfelag