Súni Selfoss, formaður

Starvsfelagið

Rættleiðing til stjóran í Vága Floghavn

Starvsfelagið afturvísir staðiliga úttalilsunum hjá Regini Jacobsen, stjóra í Vága Floghavn, í tíðindasendingini í Útvarpinum í kvøld, har róð varð fram undir, at eitt vunnið rættarmál um lønarviðurskiftini hjá teimum starvsmonnum á flogvøllinum var partur av eini størri kabal ella býtishandli

Eg mundi sett bitan í rangastrúpan, tá eg í kvøld hoyrdi Regin Jacobsen í Útvarpinum.

Stjórin varð spurdur um rættarmálið, sum herfyri endaði viðat Vága Floghavn við Føroya rætt legði kongin og rindaði sakarkravið. Og sum tapandi partur í sakarmálinum hevur rindaðallan sakarmálskostnaðin.

Í tíðindasendingini vildi Regin Jacobsen verða við, at rættarmálið, sum Starvsfelagið hevur vunnið vegna teir báðar limirnar hjá felagnum,var partur av eini størri heild, og hannróði fram undir undir, at Vága Floghavn og Starvsfelagið høvdu gjørt okkurt slag av gerðabýti.

Hetta vil eg staðiliga vísa aftur!

Starvsfelagið stevndi í fjør Vága Floghavn eftir endurgjaldi fyri mista løn vegna tveir starvsmenn á flogvøllinum.

Starvsfelagið hevði tá ikki kollektivan sáttmála fyri starvsfólk á flogvøllinum; men fyri nøkrum mánaðum varð sáttmáli gjørdurfyri nøkur starvsfólk, sum ikki hava verið undir kollektivum sáttmála frammaundan.

Í sambandi við hesa sáttmálagerð fyrr í ár strongdi arbeiðsgevarasíðn á, fyri at teingja hesi bæði viðurskiftini saman- rættarmálið og sáttmálaviðurskiftini.

Hetta avvísti Starvsfelagið staðiliga. Fyri okkum hevur tað alla tíðina verið heilt avgerandi, at Føroya Rættur slapp at avgera eitt rættarmál, sum kundi hava ein so prinsipiellan týdning sum hetta. Tí avvístu vit blankt, at hesi bæði viðurskifti kundu tvinnast saman. Og tí gekk rættarmálið eisini sína gongd. Líka til Vága Floghavn í evstu løtu valdi at leggja kongin, beint áðrenn málið skuldi koma til endaliga dómsviðgerð og valdi at gjalda sakarkravið.



Tí fekk eg ein ordans hvøkk, tá eg hoyrdi stjóran í Vága Floghavn í tíðindasendingini í kvøld. Hann segði eina søgu, sum eg als ikki kenni til, og sum ikki er sonn.



Tað er sera hugskoytt og lítið álitisvekjandi fyri komandi samstarvið at hoyra, at okkara nýggi sáttmálapartur á flogvøllinum kemur við slíkum villeiðandi upplýsingum til almenningin.

Tá Vága Floghavn rindaði endurgjaldskravið og av rættinum varð álagt at gjalda sakarmálskostnaðin, høvdu teir tapt. Hví teir gjørdu hetta, er okkum púra óviðkomandi. Vit vistu at vit høvdu eina góða og týdningarmikla sak,og at vit ivaleyst fóru at vinna. Longur er tann søgan ikki.

Tað hevði verið meira virðiligt, at stjórin í Vága Floghavn viðgekk hetta, heldur enn nú at finna uppá og samantvinna viðurskifti, sum í okkara verð ongantíð hava hoyrt saman.

Tá stjórin í Vága Floghavn í somu tíðindasending samstundis hoyrist samantvinna eitt komandi rættarmál hjá HK um líkandi endurgjald, sum Starvsfelagið nú hevur vunnið, við sáttmálasamráðingum viðvíkjandi HK-sáttmálan, fara ávaringarljósini hjá mær at lýsa.

Men eg giti, at okkara starvsfelagar í HK eisini eru ov stórir til at blanda rættarmál saman við kollektivar sáttmálasamráðingar. Eisini kenni eg meg sannførdan um, at heldur ikki tey fara, at góðtaka at týðandi prinsipp um grundleggjandi løntakararættindi eru til sølu fyri hægstbjóðani í eini samráðingarstøðu um sáttmálaviðurskifti.

Rættarmál eru eitt, samráðingar eru nakað annað. Tað átti stjórin í Vága Floghavn eisini at vita.

