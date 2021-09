»Rent hykleri«: Dina Thorslund chokerer ved at afvise historisk dansk VM-brag mod IBF-verdensmsteren Sarah Mahfoud

Det kunne være blevet en af de største kampe i nyere dansk boksehistorie. Et opgør mellem

Dina Thorslund og Sarah Mahfoud, som begge bærer rundt på VM-bælter og i flere år har været de to største navne i dansk kvindeboksning.





Men Dina Thorslund og hendes rådgiver Thomas Madsen har overraskende valgt at takke nej til kampen, oplyser promoter Mogens Palle fra Danish Fight Night. Det er sket efter lange forhandlinger mellem parterne, og det er en opsigtsvækkende nyhed, fordi Dina Thorslund og hendes rådgivere igennem flere år ellers har udfordret netop Sarah Mahfoud adskillige gange. Første gang allerede inden Sarah Mahfoud havde bokset sin professionelle debutkamp tilbage i 2017.





»Det er rent hykleri, og jeg er chokeret over deres opførsel. De trækker sig fra forhandlingerne, selvom de gennem årene har sendt den ene udfordring efter den anden og opført sig nedladende overfor Sarah Mahfoud, som de mente, at Dina nemt ville besejre. Lige siden 2018 har jeg meddelt dem, at kampen nok skulle blive en realitet, ’når tiden er den rette’ - og det er den nu, hvor vi for første gang har to danske verdensmestre, der kan møde hinanden, hvilket aldrig er sket før,« siger Mogens Palle og tilføjer:





»Vi er desværre blevet mødt med en afvisning og økonomiske krav, som er helt ude i hampen. De glemmer, at det er Sarah, der er mesteren og hendes titel, der er på spil, og at det er Dina, der er udfordrer i denne sammenhæng, men som nu får den chance, som hun har skreget på i så mange år. Hun får chancen forærende, fordi Sarah er fair og gerne vil give hende chancen trods Dinas mange vanvittige udfordringer, som startede allerede i december 2016 i henholdsvis BT og Ekstra Bladet, længe før Sarah overhovedet havde bokset sin debutkamp.«





Mogens Palle forhandlede sig for nylig til rette om kampen med IBF, som ellers havde dekreteret, at Sarah Mahfoud som det næste skulle sætte titlen på spil mod tyske Nina Meinke.





»Modsat WBO, hvor Dina er verdensmester, så har IBF rent faktisk en verdensrangliste for kvinderne, hvorfra forbundet stiller krav om, at mesteren indenfor en bestemt periode forsvarer titlen mod vægtklassens øverst rangerede bokser. Jeg har spildt min tid på at argumentere overfor IBF, som til sidst accepterede, at Sarah Mahfoud kunne bokse et frivilligt titelforsvar mod Dina Thorslund på to betingelser: For det første ved, at vi betaler 20.000 dollars for en såkaldt ’Extension’, en udskydelse af Sarahs obligatoriske titelforsvar mod verdensranglistens nummer 1, Nina Meinke. For det andet ved, at vinderen af kampen mellem Sarah og Dina forpligter sig til indenfor 90 dage at forsvare titlen mod netop Nina Meinke. Thomas Madsen fører sig imidlertid frem som en anden Don King ved at mene, at han er i stand til at stille ultimative krav til IBF samt meddele os, at Dina ved en eventuel sejr slet ikke vil rejse til Tyskland og møde Nina Meinke. Det er ikke er et krav fra IBF, at Dina skal rejse til Tyskland og møde Nina Meinke, men alene et krav om, at vinderen forpligter sig til at møde Meinke. Det kræver jo først og fremmest, at Dina vinder over Sarah. Vi afgiver jo ej heller frivilligt titlen til tyskerne, idet den først vil gå til purse offer,« siger Mogens Palle og tilføjer:





»Thomas Madsen meddeler i stedet, at så må kampen ”bare” laves i januar, hvilket jo i høj grad viser, hvilken grøn opkomling han er, da det som sagt er et af IBF’s krav, der SKAL opfyldes, for at kampen overhovedet kan blive godkendt. Denne extension gav os helt ekstraordinært tilladelse til at afholde kampen i oktober eller november måned og ikke på et senere tidspunkt!”





Med afvisningen løber den historiske mulighed for en ren dansk VM-kamp dermed ud i sandet, alt imens at Thomas Madsen til lokale medier udtaler, at Dina Thorslund i sin næste kamp skal møde det, som han nok så bombastisk kalder ”en legende i kvindeboksning”.





Dina Thorslunds mange udfordringer til Sarah har ellers fundet sted i fem år, og så sent som ved Thorslunds seneste titelkamp i Struer i juni ytrede Dina i et tv-interview efter kampen endnu engang et stort ønske om at få lov til at møde netop Sarah Mahfoud som det næste. Året før udtalte Dina ligeledes følgende til magasinet ”MMA uden filter” på YouTube:





»Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvem der arrangerer den kamp. Om det er dig, Mogens eller Sauerland. Fuldstændig ligeglad. Bare Sarah og jeg kommer til at stå i den ring alene.«





Men det udsagn stemte altså ikke overens med sandheden, påpeger Mogens Palle, som kalder Dinas udmeldinger og efterfølgende handlinger for ”rent hykleri”.





»Dina og hendes rådgivers optræden har i det hele taget været så useriøs, utroværdig og uprofessionel. Nu kender vi imidlertid sandheden om deres såkaldte ønske om at møde Sarah Mahfoud. Det er rent hykleri. De vil hellere fortsætte med at bokse om ledige bælter mod håndplukkede forvoksede fluevægtere og super-fluevægtere. Dinas seneste kamp, som af visse medier blev kaldt historisk, var ikke mod en verdensmester men en kamp om et ledigt bælte mod en bokser, der kun var rangeret som Mexicos femtebedste i sin vægtklasse.«





Den danske Hall of Fame-promotor ærgrer sig over, at de langstrakte forhandlinger ikke bar frugt og vil nu i stedet forberede sit kommende stævne og Sarah Mahfouds kommende VM-kamp, som med Thorslunds afvisning dermed ikke bliver et historisk dansk VM-brag, men sandsynligvis en sportslig lige så interessant kamp.





Fakta: Sarah Mahfoud

* Født: Den 29. september 1989 i Tórshavn, Færøerne

* Rekordliste: 10-0 (3 KO)

* Vægtklasse: Fjervægt (57 kilo)

* Titler: Nuværende IBF-verdensmester efter sejr over Brenda Karen Carabajal. Tidligere IBF interkontinental-mester efter sejr over Bukiwe Nonina.

* Rangeret som nummer 2 i verden i fjervægt af The Ring Magazine

* Højde: 165 cm.

* Træner: Sherman Williams

* Debutkamp som professionel: 11. februar 2017

* Amatørkarriere: 55 kampe, 3 gange dansk mester, 2 gange nordisk mester (fjervægt, elite)





