”Gud signi Føroyar” góða undirtøku

Dan Klein --- 21.02.2018 - 08:51

Fýra av fimm vaksnum føroyingum hava nú sæð fyrsta part av sendirøðini ”Gud signi Føroyar”.





Tað vísir kanning, sum Spyr.fo gjørdi fyri Kringvarpið týskvøldið 19. februar 2018.





Helmingurin hugdu beinleiðis í sjónvarpinum, fjórði hvør hugdi á netinum og restin hugdu, tá sendingin bleiv endursend sunnukvøldið. Í eini stigatalvu frá 1 til 5 fekk fyrsti partur 3,9 stig í miðal frá hyggjarunum, ið má sigast at vera eitt gott skoðsmál.





Hagtølini frá heimasíðuni hjá Kringvarpinum staðfesta eisini góðu undirtøkuna, tí higartil hava sløk 14.000 hugt eftir sendingini á netinum. Longu fyrsta døgnið høvdu áleið 9.000 hugt á netinum.





”Vit vóru greið yvir, at hetta evnið hevði áhuga millum føroyingar, men vit høvdu ikki roknað við so stórari undirtøku”, sigur Johnny í Grótinum, kringvarpsstjóri. ”Eg fegnist serliga um, at hyggjararnir sum heild eisini eru væl nøgdir við dygdina í sendingini. Sendingin hevur eisini elvt til rímiliga nógv kjak í almenna rúminum, sum eisini er eitt tekin um, at vit hava fingið lýst og viðgjørt eitt viðkomandi evni.”





Nágreiniligu hyggjaratølini síggjast í talvuni og grafinum niðanfyri.





Komandi hóskvøld verður annar partur í sendirøðini sýndur í sjónvarpinum og tøkur á netinum. Eftir triðja part tann 1. mars verður ein steðgur í sendirøðini til 5. apríl, tá fjórði partur verður sýndur.





Spurningar í kanningini: Sera illa Illa Hvørki Væl Sera væl Veit ikki

Hvat dámdi tær… Miðal 1 2 3 4 5

…javnvágina millum sjónarmiðini í sendingini? 3,6 11% 9% 20% 20% 34% 6%

...leiklutin hjá vertinum Heina í Skorini? 3,7 9% 11% 16% 20% 41% 3%

...sendingina sum heild? 3,9 5% 7% 18% 28% 40% 2%





Sást tú fyrsta part av sendingini ”Gud signi Føroyar”?