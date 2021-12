”Total fej kujon”: Her er de nye sms’er fra Barbara Bertelsen og hvorfor de er væsentlige

Mette Frederiksens departementschef pressede på for at få eksperter og myndigheder til offentligt at støtte regeringens beslutning om minkaflivningerne. Sms’erne rejser også spørgsmål ved, om Sundhedsministeriet overfortolkede seruminstituttets risikovurdering.

Foto til artiklen kunne ikki gennemføres.



ALTINGET: ”Total fej kujon”: Her er de nye sms’er fra Barbara Bertelsen og hvorfor de er væsentlige - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Kristine Korsgaard

Journalist