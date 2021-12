Københavns jobcenter har været udsat for hård kritik af sin metode. En redegørelse viser, at politikerne flere gange har godkendt den. Foto: Københavns Kommune

Redegørelse fra København: Jobcenters udskældte samtaler var politisk godkendt

En redegørelse fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune slår fast, at politikerne senest i 2020 godkendte brugen af samtaler som det primære redskab til at få jobparate i arbejde. Beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V), der i efteråret kritiserede forvaltningens arbejdsmetode, ønsker ikke at forholde sig til redegørelsen.

Foto: Københavns jobcenter har været udsat for hård kritik af sin metode. En redegørelse viser, at politikerne flere gange har godkendt den. Foto: Københavns Kommune

ALTINGET: Redegørelse fra København: Jobcenters udskældte samtaler var politisk godkendt - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Rikke Brøndum

Journalist og redaktør