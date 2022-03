Danmark vil med et forbud mod salg af tobak til personer født efter 2010 være et af verdens første lande til at forbyde cigaretter og tobaksprodukter for fremtidige generationer. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

Regeringen overvejer livstidsforbud mod køb af cigaretter for alle født efter 2010

Børn og unge født efter 2010 skal aldrig nogensinde kunne købe cigaretter og tobak. Det overvejer regeringen at foreslå i et kommende reformudspil, erfarer Altinget.

