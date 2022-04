Klimaminister Dan Jørgensen gentog tirsdag, at regeringen kun har indgået en enkelt samarbejdsaftale med landets største CO2-udledere. Han forklarede samtidig, at regeringen nu vil gribe omstillingen an på en ny måde. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Regeringen parkerer aftaler med landets største CO2-udledere: Vi har valgt at gribe det an på en anden måde

Regeringens samarbejdsaftale med Aalborg Portland skulle være den første af flere, men mere end halvandet år efter har regeringen kun været i dialog med én virksomhed. Den dialog endte med en gasledning til Lolland Falster. Nu har regeringen valgt en ny vej.

Foto: Klimaminister Dan Jørgensen gentog tirsdag, at regeringen kun har indgået en enkelt samarbejdsaftale med landets største CO2-udledere. Han forklarede samtidig, at regeringen nu vil gribe omstillingen an på en ny måde. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Regeringen parkerer aftaler med landets største CO2-udledere: "Vi har valgt at gribe det an på en anden måde" - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Christoffer Lund-Hansen

Erhvervsredaktør