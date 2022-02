Magnus Heunicke inviterede mandag til pressemøde for at fortælle, at Sundhedsministeriet har lavet et estimat over antallet af udskudte operationer siden sommer. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Regeringen vil af med ventelister efter corona og sygeplejerskestrejke

Sygehusene står over for en temmelig stor opgave, sagde Magnus Heunicke (S) på et pressemøde mandag. Regeringen har indkaldt Danske Regioner til forhandlinger om afviklingen af cirka 100.000 operationer. Det kommer til at tage et års tid, vurderer ekspert.

Signe Løntoft

Sundhedsredaktør