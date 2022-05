Natten til den 7. april 1990 blev færgen Scandinavian Star ramt af flere brande, der kostede 159 mennesker livet. Foto: Claus Bjørn Larsen/Ritzau Scanpix

Regeringen vil afskære offentligheden fra indsigt i undersøgelse om mordbrand på Scandinavian Star

Regeringen vil fjerne offentlighedens adgang til indsigt i materiale, der indgår i undersøgelse af branden på Scandinavian Star af frygt for, at åbenhed kan skade undersøgelsen og en eventuel senere efterforskning. Aktører er stærkt kritiske og advarer mod, at det kan undergrave tilliden til undersøgelsen og mediers mulighed for at kigge myndigheder i kortene.

Foto: Natten til den 7. april 1990 blev færgen Scandinavian Star ramt af flere brande, der kostede 159 mennesker livet. Foto: Claus Bjørn Larsen/Ritzau Scanpix

