Regeringen vil give verdensmåls-panel større muskler

Regeringens finanslovforslag lægger op til at styrke sekretariatsbetjeningen af 2030-panelet, så budgettet går fra nul til tre millioner kroner årligt. Det vil give panelet mulighed for at lave egne analyser og følge op på fremdriften i den danske SDG-indsats.

Foto: Sara Krüger Falk, formand for 2030-Panelet, har været moderator på flere af paneldebatterne til Verdensmålsugen 2021. Her i Altingets gård til en debat om forretningscasen i verdensmål. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

Liv Bjerg Lillevang

Journalist