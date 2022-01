Den danske regering er parat med penge, men ikke med våben. Det var budskabet fra Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod (t.v.), da Ukraines udenrigsminister Dmytro Kuleba (t.h.) torsdag besøgte Danmark. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

Regeringen vil ikke hjælpe Ukraine med våben

Ukraine får penge og støttende ord fra Danmark. Våben og ammunition er den danske regering ikke villig til at give, selvom den ukrainske udenrigsminister under et besøg i Danmark torsdag erklærede, at tiden er kommet til at anvende hård magt frem for blød magt i konflikten med Rusland.

Andreas Krog

Redaktør