Regeringens klimaindsats overbeviser stadig ikke Klimarådet

Selvom der er sket fremskridt, så er regeringen fortsat langt fra klimamålet i 2030, vurderer Klimarådet i ny statusrapport. For at nå klimamålet er der brug for en høj CO2-afgift og mange flere solceller og vindmøller end planlagt, lyder anbefaling.

Morten Øyen

Redaktør