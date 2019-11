Regeringens klimapartnerskaber

Statsminister Mette Frederiksen har i dag præsenteret regeringens 13 klimapartnerskaber ved et møde på Marienborg. De 13 partnerskaber repræsenterer alle grene af dansk erhvervsliv.



Dansk erhvervsliv har en helt central rolle i den grønne omstilling, og med klimapartnerskaberne ønsker regeringen at indgå et tæt samarbejde med erhvervslivet om, hvordan man kan bidrage til at løse klimaudfordringerne.



Statsminister Mette Frederiksen udtaler:

”Vi skal løse klimaudfordringen sammen. I respekt for vores unikke, stærke, danske samfundsmodel. Alle dele af vores samfund skal bidrage, for at vi kan nå regeringens ambitiøse klimamål. Jeg ved, at mennesker med forskellige interesser kan finde fælles løsninger, hvis de vil det og sætter sig sammen. Det samfundssind viser virksomheder og organisationer hver eneste dag. De tager ansvar for det samfund, de er en del af. Jeg er glad for og stolt over de 13 klimapartnerskaber, vi kan præsentere, der hver især har stærke, kompetente erhvervsledere i spidsen. Sammen kan vi vise verden, at Danmark er både grønt, konkurrencedygtigt og solidarisk.”



Formændene for regeringens 13 klimapartnerskaber:

Landtransport og logistik: Jens Bjørn Andersen, CEO, DSV Panalpina

Service, IT og rådgivning: Eva Berneke, CEO, KMD

Luftfart: Simon Pauck Hansen, CEO, SAS Danmark

Affald, vand og den cirkulære branche: Camilla Haustrup Hermansen, direktør og medejer, Plus Pack

Bygge- og anlægssektoren: Jesper Kristian Jacobsen, adm. direktør, Aarsleff

Life Science og biotek: Lars Fruergaard Jørgensen, CEO, Novo Nordisk

Handel: Michael Løve, Group CEO, Netto International

Produktionsvirksomhed: Mads Nipper, CEO, Grundfos

Finanssektoren: Torben Möger Pedersen, CEO, PensionDanmark

Energi- og forsyningssektoren: Henrik Poulsen, CEO, Ørsted

Det Blå Danmark: Søren Skou, CEO, Mærsk

Energitung industri: Michael Lundgaard Thomsen, Managing Director, Aalborg Portland

Fødevarefremstilling og landbrug: Jais Valeur, Group CEO, Danish Crown



