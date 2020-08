Reinsaríið letur upp

Vit ynskja at bjóða tær vælkomnan á konsert aftur á Reinsarínum tann 12. septembur, tá Marius Ziska fer á pall

Tað verður tó ikki heilt sum fyrr, tí mest loyvda talið av áskoðarum verður skorið í helvt. Hetta merkir, at tað verða einans 70 fólk, sum sleppa á konsert samstundis.

Vit fylgja tilmælunum frá mynduleikunum, umframt at øll søla av atgongumerkjum fer fram á netinum. Hetta er fyri skráseta okkara áskoðarar, soleiðis at mynduleikar hava møguleika at finna fram til smittukelduna, skuldi ein áskoðari havt smittuna.

Eru trupulleikar við at keypa á netinum, eru tit vælkomin at seta tykkum í samband við okkum á torsgota@torshavn.fo, og vit hjálpa tær fegin.

Til seinast skulu vit heilsa frá tónleikarum, teknikarum og okkum sjálvum, at vit gleða okkum ótrúliga nógv til at síggja tykkum aftur.