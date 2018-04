Revsilógin dagførd og føroyskað

Dan Klein --- 26.04.2018 - 08:58

Fleiri týðandi partar í revsilógini eru nú á føroyskum. Í sama viðfangi eru fleiri dagføringar eisini gjørdar.





Í gjár samtykti eitt einmælt Løgting at broyta kapittul 25 – 29 í revsilógini. Hesir kapitlar fevna um hesi brotsverk:





- Kapittul 25: Brotsverk ímóti lívi og likami

- Kapittul 26: Brotsverk ímóti persónliga frælsinum

- Kapittul 27: Ónáðir og ærumeiðing

- Kapittul 28: Fíggjarbrotsverk

- Kapittul 29: Serligar ásetingar viðvíkjandi løgfrøðiligum persónum





Broytingin ber í fyrstu syftu við sær, at kapittul 25 – 29 nú eru á føroyskum. Hetta hevur samstundis við sær, at nýggjar føroyskar orðingar eru gjørdar á revsirættarliga økinum. Dømi um hetta er “fæloynd” (hæleri), “finningsbrot” (ulovlig omgang med hittegods) og “sýnisrættargerð” (proformarethandel)





Fleiri neyðugar dagføringar eru í sama viðfangi gjørdar í revsilógini.





Høvuðsbroytingarnar í lógaruppskotinum eru hesar:

Revsiramman fyri menniskjahandil veksur úr 8 ár upp í 10 ár.





Persónar, ið bera brek, vera framyvir sum persónsbólkur fevndir av verjuni móti haturstalu.

Ásetingin viðvíkjandi ósonnum ella villleiðandi upplýsingum í sambandi við rindan ella afturrindan av tolli, avgjøldum, tilskoti ella stuðli frá føroyskum ella donskum myndugleikum verður víðka til eisini at fevna um ES stovnar.





Í sambandi við herverk verður ásett, at tað skal roknast sum skerpandi umstøður, um brotið er framt í sambandi við grovar almennar ónáðir.





Revsiramman fyri at breiða út skeivar ella villleiðandi upplýsingar, sum kunnu ávirka prísin á virðisbrøvum ella tílíkum ognum munandi, veksur til fongsul í upp til 6 ár, um talan er um serliga skerpandi umstøður.





Nýggj áseting um grov brot á virðisbrævahandilslógina í sambandi við innherjahandil og kursmanipulasjón





Revsiramman fyri at mutra ein gerðarrættardómara ella sum gerðarrættardómari at taka ímóti mutri, veksur til fongsul í upp til 4 ár.





Tað var á heysti í 2015, at Løgtingið heitti á landsstýrið um at fara undir at føroyska og dagføra revsilógina. Talan er um eitt sera umfatandi og tíðarkrevjandi arbeiði. Av somu orsøk verður arbeiðið gjørt í smærri pørtum.





Arbeiðið at føroyska alla revsilógina er væntandi liðugt í 2022.