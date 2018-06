Reyðæti í Bankarennuni

Dan Klein --- 02.06.2018 - 08:45

Um heystið og veturin rekur reyðæti norður ígjøgnum tann djúpa partin av Bankarennuni. Hetta eru djór, sum eru í vetrardvala í djúpum sjógvi norðan fyri Føroyar, og sum verða tikin við tí djúpa rákinum, frá umleið 500 metra dýpi og niður á botn, sum fer suður ígjøgnum Hetlandsrennuna og víðari norður ígjøgnum Bankarennuna.

Fyri at meta um møguleikarnar fyri vinnuligari veiðu eftir reyðæti í Bankarennuni, hevur Havstovan í tíðarskeiðinum frá august 2017 til februar 2018 kannað, hvussu nógv reyðæti rekur ígjøgnum Bankarennuna um heystið og veturin.

Kanningin vísir, at frá august og út á veturin rekur nógv reyðæti norður ígjøgnum tann djúpa partin av Bankarennuni. Mett verður, at við skynsemi ber til at veiða ein part av hesum.

Frágreiðingin kann lesast her: http://www.hav.fo/PDF/Ritgerdir/2018/Smarit1801.pdf