LLR synes foreløbig at være navnet på Lars Løkke Rasmussens nye netværk (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Rigsretten punkterer Løkkes drøm om den magiske midte

ANALYSE: Med sit nej til en rigsretssag har den nye LLR-bevægelse for første gang meldt ud om konkret politik.

Den placerede sig et andet sted end alle andre midterpartier. Det er et varsel om hverdagens realiteter, hvis Løkkes nye folkebevægelse bliver til et parti.

