Røða: Sjálvstøðugur limaskapur er greiða málið

Dan Klein --- 02.11.2016 - 09:39

Tað er neyðugt at endurskoða norðurlendska samstarvið, so at sjálvstýrandi londini fáa møguleikan at gerast sjálvstøðugir limir í Norðurlandaráðnum og Norðurlendska Ráðharraráðnum.





Tað segði Aksel V.Johannesen, løgmaður, millum annað í røðu síni seinnapartin á ársfundinum hjá Norðurlandaráðnum, ið verður hildin í Keypmannahavn. Løgmaður endurtók boðskapin um, at Føroyar vilja gerast sjálvstøðugur limur:





"Siden begyndelsen af det nordiske samarbejde været et stærkt politisk ønske på Færøerne, at blive fuldgyldigt medlem, og det er stadig vores ambition.





Vi hører igen og igen i nordiske debatter, at fundamentet under det nordiske samarbejde er, at det er et ligeværdigt samarbejde mellem brødrenationer; vi har respekt for demokrati, folkeret og menneskerettigheder; vi har respekt for alle kulturer i de nordiske lande; og vi samarbejder om modeller, hvor alle har samme rettigheder hos hinanden.





Disse grundlæggende idealer bliver vi respekteret for rundt om i hele verden. Vi mener, at det er lidt modsigende, når de nordiske lande så ikke giver disse rettigheder til deres egne"





Røða løgmans kann lesast her: http://cdn.lms.fo/media/8654/toppfundur-avj.docx