Rudda Føroyar -tiltak fyri Havnafólk og fólk í Hoyvík

Yvirskipaða endamálið við verkætlanini Rudda Føroyar er at fáa ein reinan og sunnan ruskleysan heim.

Meira ítøkiliga skulu so nógvir borgarar sum gjørligt í Føroyum fáast til at taka lut í altjóða ruddingardegnum, sum fer fram samstundis í nógvum av heimsins londum tann 21. septembur í ár. Í 2018 luttóku fleiri enn 158 lond og 15 milliónir sjálvboðin.

Við verkætlanini vilja vit eisini skapa økta tilvitan um stóra týdningin av atburðinum hjá okkum einstaklingum: At nógv einstøk menniskju rudda í nærumhvørvinum fær ynskið um ein reinari heim at spjaða seg um allan heim.

Fólk í Havn og Hoyvík eru vælkomin. Byrjað verður í Hoyvík. Skráin sæst niðanfyri.

Skrá:

10.00: Savnast til leiðbeining í amfiteatrinum við Myllutjørnina (um ikki viðrar – verður farið inn í Hoyvíkar skúla)

10,15: Farið verður út at rudda. Fólk fáa eina sandwich út við frá Gist & Vist. Fólk skulu sjálvi hava eina termofløsku við kaffe/thé út við ella annað drekkandi/ og krúss ella gløs.

14,00: Øll savnast aftur í amfiteatrinum við Myllutjørnina (um ikki viðrar – so í Hoyvíkar skúla):



-Anton Liljedal syngur 3 sangir



-Theresa Jákupsdóttir sigur nøkur fá orð um náttúruvernd



-Okkara bjóðar teimum vaksnu okkurt leskandi, MBM/Raska bjóðar mist til børnini og Bónus bjóðar chips, snacks o.l. Somuleiðis stuðlar Simme Musikkhús við at veita ljóðútgerð.

Um onkur ynskja at koma við, so meldið tykkum til her: