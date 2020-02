Salt og seyður

VETRARHALD: Eins og hjá øðrum bilførarum á føroyska landsvegakervinum, er ein av avbjóðingunum hjá teimum í vetrarhaldinum hjá Landsverki, seyðir á landsvegnum, sum serliga tykjast at fegnast, tá saltbilarnir hjá stovninum fara út at fyribyrgja hálku.





Her eru nakrar myndir frá Æðuvíkarvegnum í Neshaga í Eysturoynni fyrrapartin, har eitt stórt fylgi fylkist á vegnum at fáa sær upp í munnin, eftir at saltbilurin hevur verið framvið.